Roméo Lavia ne sera pas disponible tout de suite avec Chelsea : son entraîneur évoque sa situation

Après une longue saga, Roméo Lavia a finalement rejoint Chelsea la semaine dernière. Suite à cette période mouvementée, le jeune milieu de terrain aura du retard et va manquer le début de saison.

Cela a enfin été officialisé le 18 août. Après de longues semaines de discussions, de négociations avec Liverpool, Roméo Lavia a finalement rejoint Chelsea contre 62M€.

Ces dernières semaines, la préparation du jeune milieu de terrain a été plus que perturbée. Il ne figurait plus dans le noyau A de Southampton, puisqu'en instance de transfert. Des semaines aussi difficiles moralement, comme le temps avançait et Lavia n'avait pas encore trouvé sa nouvelle maison.

C'est pour cette raison que, comme l'a confirmé son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino en conférence de presse, le jeune Diable Rouge va manquer le début de saison des Blues. "Il a besoin de quelques semaines. Il fait sa préparation maintenant, et dans quelques semaines, il sera prêt."