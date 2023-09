Brighton va céder un joueur en Pro League... mais pas à l'Union Saint-Gilloise

Brighton & Hove Albion n'aura pas fourni de joueurs à l'Union Saint-Gilloise cet été. Un attaquant va être vendu... au Racing Genk.

Andi Zeqiri (24 ans) va rejoindre Genk en cette fin de mercato, nous apprend Het Belang Van Limburg ce lundi. L'attaquant suisse n'a plus qu'un an de contrat, et va donc être vendu au club limbourgeois.

Zeqiri était prêté au FC Bâle la saison passée, et a disputé une saison trois étoiles : en 50 rencontres (!) toutes compétitions confondues, il a inscrit 18 buts, dont 5 en Conference League dont Bâle a atteint les demi-finales.

International suisse (8 caps), Andi Zeqiri avait signé à Brighton en 2020, mais n'aura disputé que 13 rencontres depuis son arrivée, enchaînant des prêts à Augsbourg et Bâle. Sa valeur marchande est à 3,5 millions d'euros.