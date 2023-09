Neymar se lâche et critique violemment le PSG

Le Brésilien n'a pas été tendre avec son ancien club qu'il a récemment quitté pour l'Arabie saoudite. Il n'en garde apparemment pas que des bons souvenirs.

Récemment débarqué à Al-Hilal après avoir succombé aux sirènes saoudiennes, Neymar peut commencer sa nouvelle vie en dehors de Paris. Après six ans dans la capitale française, il semblerait que le Brésilien ne garde pas que de bons souvenirs et il ne s'est pas privé d'en parler au média O Globo.

"Nous avons vécu l’enfer lui et moi", a-t-il confié en évoquant son aventure et celle de Lionel Messi, parti à l'Inter Miami cet été. "On s'est réunis là-bas (à Paris) pour pouvoir écrire l'histoire. Malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus".

Le Brésilien a longuement évoqué le cas de Lionel Messi et du traitement qu'il avait reçu de la part de la direction et de certains supporters. Il parle d'un joueur qui donne tout mais qui "a été injustement pointé du doigt".