🎥 Révélation de la dernière saison de Pro League et nouvelle pépite de la Ligue 1

Ibrahim Salah continue de s'éclater en Ligue 1. L'ancien attaquant de La Gantoise a inscrit le but de l'égalisation face à Lille.

Il y a un an, Ibrahim Salah commençait la saison avec l'équipe réserve de La Gantoise en Nationale 1. Dès le mois de janvier, il était transféré à Rennes pour plus de six millions. Les Bretons avaient alors été séduits par son volume de jeu et sa créativité sur le côté gauche.

Pas encore décisif en deuxième partie de saison passée en Ligue 1, Salah a déjà inscrit trois buts depuis la reprise du championnat. Face à Lille, le Belgo-Marocain a offert l'égalisation à Rennes à la dernière minute du temps règlementaire.

Salah a inscrit le 2-2 en rentrant dans le jeu avant de voir sa frappe enroulée du pied droit déviée pour finir au fond des filets. Après son doublé inscrit face à Metz lors de la première journée, l'ancien Gantois continue de marquer des points.