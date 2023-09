Beau geste de Domenico Tedesco envers le grand absent du dernier rassemblement

Comme Roberto Martinez, Domenico Tedesco n'a pas encore appelé Hygo Cuypers en équipe nationale. Mais il a pris le temps d'expliquer sa décision.

C'est l'un des grands absents des dernières sélections : avec 44 buts et 11 assists depuis son arrivée à La Gantoise il y a un peu plus d'un an, Hugo Cuypers aurait légitimement pu prétendre à une sélection. Lors du dernier rassemblement, plusieurs observateurs s'étaient d'ailleurs étonnés de cette nouvelle absence.

En conférence de presse, Hein Vanhaezebrouck a apporté une explication supplémentaire en conférence : "Domenico Tedesco s'est expliqué auprès d'Hugo ainsi qu'auprès de moi quant à ses choix : "Ce qui a été dit reste entre nous. C'est à Hugo de se montrer et d'être prêt quand l'occasion se présentera".

HVH a également expliqué que le transfert avorté de son attaquant à Bologne avait pesé : "Il a eu quelques matches moins bons dans cette période de doute. Un transfert ou non ? Une sélection ou pas ? Cela a joué dans son esprit. Mais tout le monde a le droit d'avoir quelques matches moins bons, lui en tout cas. Je pense qu'il est redevenu lui-même et qu'il s'est concentré sur l'équipe". Le meilleur remède ? Retrouver le chemin des filets à OHL.