Petit instant nostalgie. Il y a cinq ans, Eden Hazard portait encore les couleurs de Chelsea et était au sommet de son art.

En Carabao Cup, celui qui était toujours capitaine de notre équipe nationale avait inscrit un but d'anthologie contre Liverpool. Un but dont seul lui avait le secret. C'était le 26 septembre 2018, il y a cinq ans jour pour jour.

Simply sensational. @hazardeden10 did this #OTD in 2018! ūü§© pic.twitter.com/V8EcazBhth