Besnik Hasi va-t-il surprendre tout le monde ? "Tout est toujours possible..."

Besnik Hasi devrait en théorie quitter le KV Malines au terme de cette saison. Mais l'entraineur albanais laisse planer le doute.

Besnik Hasi avait annoncé il y a plus d'un mois qu'il n'avait pas trouvé d'accord avec le KV Malines et quitterait donc le club au terme de la saison. Mais entre-temps, Malines n'a pas encore trouvé le coach de ses rêves et il s'est avéré qu'Hasi n'était pas non plus le premier choix de La Gantoise.

Mais Hasi n'en a pas moins, en théorie, fait ses adieux ce samedi soir. "En ce moment, je suis un entraîneur libre et la saison prochaine je serai sans club", déclare Hasi après la victoire contre le Standard (3-2) lors de la dernière journée. "Mon intention est de partir en vacances en Italie lundi. À moins qu'il n'y ait quelque chose qui se concrétise."

Hasi envisage d'annuler ses vacances

Mais l'Albanais sait qu'il pourrait devoir changer de plans. "Une chose est sûre : dans le football, tout est possible. J'ai toujours dit que j'aimerais rester à Malines. Même quand j'ai dit que nous arrêtions de négocier. Voir les supporters chanter votre nom ains, cela signifie que vous avez bien travaillé, que vous avez mis l'équipe au sommet".

Pour Malines, il serait bien sûr préférable qu'Hasi reste à bord. "Si les possibilités ne sont pas là, vous ne pouvez rien y faire. Nous nous séparons bons amis. Je peux partir avec un sentiment de satisfaction. Nous avons fait un excellent travail avec le staff, les joueurs et le conseil d'administration. La continuité pour Malines est l'élément le plus important."

La balle est dans le camp du conseil d'administration de Malines

La balle est maintenant dans le camp du Kavé. "Il y a des personnes au-dessus de moi qui doivent prendre une décision. C'est à eux de tirer les bonnes conclusions, ce qui n'est pas toujours facile en tant que conseil d'administration", relativise Besnik Hasi, beau joueur. Affaire à suivre.