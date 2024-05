Le coach du STVV, Thorsten Fink, est clair sur son avenir : "J'ai pris ma décision"

Le STVV a joué son dernier match de la saison samedi contre La Gantoise. Les Trudonnaires ont perdu 2-0 dans ce qui pourrait bien avoir été le dernier match de Thorsten Fink au club.

STVV a affronté La Gantoise lors de cette dernière journée de Europe Play-offs. Les Buffalos l'ont emporté 2-0 grâce aux buts de Samoise et Fernandez-Pardo. Un résultat qui avait des allures de détail, Gand étant déjà assuré des barrages.

Et si La Gantoise a fait ses adieux à Hein Vanhaezebrouck, c'était peut-être aussi le dernier match de son homologue Thorsten Fink sur le banc trudonnaire.

"Est-ce que c'était mon dernier match en tant qu'entraîneur de STVV ? Je ne sais pas", a-t-il répondu à Het Belang van Limburg après le match. "Il y a beaucoup de rumeurs mais tant qu'il n'y a rien de signé, il n'y a rien non plus."

"J'ai un contrat à Saint-Trond et mon cœur est actuellement avec ce club, avec lequel j'ai passé une saison formidable. Je ne vais pas dire si je reste ou non. J'ai bien sûr déjà pris ma décision. Et elle sera rapidement communiquée", conclut Fink.

L'Allemand reste donc mystérieux, mais sait déjà ce qu'il en sera. De nombreuses rumeurs l'envoient au Racing Genk pour remplacer Wouter Vrancken ; on sait que Besnik Hasi était également cité là-bas, mais ce dernier laisse planer le suspens aussi (lire ici)...