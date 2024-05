Les Diables Rouges ambitieux : "Le seul objectif à l'Euro est de le gagner"

Les Diables Rouges peuvent-ils créer la surprise et aller gagner l'Euro 2024 ? Franky Vercauteren y croit dur comme fer.

Après une Coupe du Monde 2022 catastrophique qui s'est terminée dès les poules, les Diables Rouges n'arriveront pas à l'Euro 2024 pointés comme favoris. De l'eau a coulé sous les ponts depuis 2018 et la superbe troisième place de la Belgique.

Mais Domenico Tedesco a amené un nouveau souffle et rajeuni les cadres, et reste invaincu à la tête des Diables Rouges. L'objectif sera maintenant de confirmer la belle forme de cette nouvelle génération à l'Euro. Franky Vercauteren, directeur technique de l'Union Belge et deuxième tête du binôme chargé de relancer la sélection, est ambitieux.

Gagner l'Euro 2024 ?

"À partir de quand l'Euro serait un succès ? Si nous le gagnons (rires). Que puis-je dire d'autre ? Que nous serions satisfaits avec un quart de finale ? Non. Je ne dis pas que nous devons le gagner, mais si nous parlons d'objectifs, il n'y en a qu'un et c'est de gagner", affirme Vercauteren dans Het Laatste Nieuws.

"Et pourquoi pas ? Dix pays pensent la même chose. Il faut avoir de l'ambition, tout en restant réalistes", continue-t-il. "Il faut juste regarder la route, sinon tu te prends un arbre (sourire). D'abord la Roumanie, la Slovaquie et l'Ukraine. Et après, nous analyserons la situation match après match. Perdre en quarts contre un adversaire plus fort après avoir tout donné, tu peux l'accepter".

Le match amical de gala à Wembley, lors duquel la Belgique a mené de deux buts contre l'Angleterre avant de concéder le partage, a donné énormément d'indications. "Le sentiment est double, car nous avons beaucoup montré mais aussi beaucoup concédé dans ce match. Nous avons vu la réalité des choses contre l'Angleterre", conclut Franky Vercauteren.