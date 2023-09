Didier Lamkel Zé allume le football belge !

Après bien des années de frasques en tout genre sur et en dehors de nos terrain, Didier Lamkel Zé a fermé la porte du football belge. Le Camerounais évolue désormais en Turquie, à Hatayspor.

Dans une interview accordée au magazine français So Foot, Lamkel Zé se livre notamment sur son passage en Belgique. Le joueur n'a jamais eu la langue dans sa poche...et ne se prive pas de règler ses comptes !

"Vous le savez très bien : le seul pays où j’ai eu des problèmes, c’est en Belgique. Dès que j’en sors, je n’ai plus de problèmes de discipline, mais on continue de me parler de ce qui s’est passé", commence Lamkel Zé, qui allume ensuite Kevin Mirallas, directeur sportif de l'Eendracht Alost. "Il y a peu, on lui a demandé ce qu'il pensait de moi. Il a dit : "Même gratuitement, je ne le prends pas." Déjà, qui a dit que je voulais venir dans son club ? C’est ça le problème : ils veulent toujours parler de moi, alors que moi je n’ai rien demandé. Pour moi, la Belgique, c’est de l’histoire ancienne. C'est pour ça que je voulais à tout prix quitter Courtrai."

Lamkel Zé explique ensuite avoir tourné la page de l'Antwerp. "Bien sûr, il s'est passé des trucs à l'Antwerp. Mais je n’ai rien contre eux. C’est désormais de l’histoire ancienne. Je me dis que j’ai contribué à la reconstruction. Quand je suis arrivé, on disait que ça ne jouait pas au foot, que c’était que sur la gnaque et tout. Dieumerci Mbokani et moi, on a réussi à stabiliser le club. Ensuite, les dirigeants ont su recruter les bons joueurs pour arriver à décrocher le titre. C’est mérité, bravo à eux."