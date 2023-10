Après les premières minutes chez les Diables, le premier but en Bundesliga

Le Werder Brême a vécu une sale après-midi en s'inclinant 4-2 à Darmstadt. Mais la rencontre a permis à Olivier Deman d'inscrire son premier but pour ses nouvelles couleurs.

Il y a un an, Olivier Deman était loin de figurer parmi les noms les plus clinquants de la Jupiler Pro League. Après avoir grandi en même temps que toute l'équipe du Cercle de Bruges sous Miron Muslic, le voici désormais Diable Rouge et joueur évoluant dans un des cinq grands championnats.

Du côté du Werder Brême, les choses vont vite là aussi. Après son premier assist et sa première titularisation, voici son premier but face à Darmstadt cette après-midi. Malheureusement, le Belge de 23 ans n'a pas eu l'occasion de fanfaronner puisque le Werder était mené 4-0.

Mais il serait dommage de dévaluer son coup de casque au deuxième poteau pour autant. De quoi sonner un semblant de révolte dans les rangs du Werder, qui s'incline finalement 4-2.