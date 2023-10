Une faute d'arbitrage qui passe très mal : Liverpool ne se laisse pas faire

Après la victoire de Tottenham contre Liverpool, l'organisation centrale de l'arbitrage anglais, la PGMOL, avait publié un communiqué pour, chose rare, reconnaître une énorme erreur liée au VAR. Le but refusé à Luis Diaz aurait dû être accordé après consultation des images.

Une "erreur humaine" que Liverpool ne compte pas laisser passer. Le futur adversaire de l'Union Saint-Gilloise a publié un communiqué ce dimanche dans lequel il annonce son intention "d'explorer toutes les options" à sa disposition.

"Nous acceptons pleinement le fait que les officiels travaillent sous pression mais ces pressions sont supposées être allégées, pas augmentées, par l'existence et l'implémentation du VAR", lit-on dans ce communiqué sur le site officiel du Liverpool FC.

"Il est donc insatisfaisant qu'un temps insuffisant ait été accordé pour prendre la bonne décision (...) Que de tels échecs aient été catégorisées comme une "erreur humaine significative" est également inacceptable".

Le communiqué complet est disponible via le lien ci-dessous :

Liverpool Football Club acknowledges PGMOL’s admission of their failures last night.



It is clear that the correct application of the laws of the game did not occur, resulting in sporting integrity being undermined.