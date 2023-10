L'Italie découvre le vrai Charles De Ketelaere : "Beaucoup de classe et de persévérance"

C'est l'heure de la renaissance pour Charles De Ketelaere. Le Diable Rouge semble déjà loin de ses déboires à l'AC Milan. Son prêt à l'Atalanta Bergame se passe pour l'instant à merveille.

De Ketelaere, c'est décidément le jour et la nuit. En grande difficulté la saison passée au Milan AC, qui avait posé pas moins de 36 millions d'euros pour l'arracher au Club de Bruges, le milieu offensif s'éclate de nouveau à l'Atalanta Bergame.

En 10 rencontres sous les couleurs bergamasques, il a déjà marqué 2 buts et délivré 2 assists. Preuve de son très bon début de saison, CDK a été élu joueur du mois du côté de l'Atalanta.

Sur son site, le club italien a justifié cette récompense, louant ses bonnes prestations et son adaptation éclair au jeu de Gasperini.

"Charles De Ketelaere n'aime pas perdre de temps. L'attaquant belge a déjà séduit les supporters nerazzurri par ses buts, ses passes décisives et son jeu : à la première occasion, il remporte le titre de joueur du mois. Puisse ce titre être le premier d'une longue série", écrit l'Atalanta.

"Il n'a pas fallu longtemps à De Ketelaere pour impressionner : il a ouvert le score lors du difficile premier match contre Sassuolo d'une superbe tête. Charles a ensuite continué à étonner : une passe décisive contre Monza, le but pour ses débuts européens avec les Nerazzurri contre Raków et une autre passe décisive contre Cagliari. À chaque fois, il a fait preuve de classe et de persévérance."

On ne peut souhaiter qu'une chose au Diable Rouge : de poursuivre sur cette voie !