Toute l'Europe s'arrache déjà ce jeune Diable Rouge : "Le nouvel Iniesta"

Grands débuts ce vendredi soir pour Arthur Vermeeren. Monté en fin de match face à l'Autriche (victoire 2-3), le milieu de terrain âgé de 18 ans a joué ses premières minutes chez les Diables Rouges.

Arthur Vermeeren poursuit son ascension supersonique. Il y a à peine un mois, il faisait ses débuts avec les U21, face au Kazakhstan. Ce vendredi soir, le voilà néo-Diable Rouge et qualifié pour l'Euro 2024.

La question sera encore de savoir s'il participera à cette compétition, mais le jeune milieu de terrain semble inarrêtable et est d'ailleurs cité depuis plusieurs mois du côté des plus grands clubs d'Europe : le FC Barcelone, Manchester City, Tottenham Hostpur, West Ham et Brighton seraient très intéressés par le prodige de l'Antwerp.

Autre club de renom, qui fait aussi les yeux doux à Vermeeren, Arsenal. La presse anglaise semble en tout cas charmée par les qualités footballistiques du jeune joueur. Le journal britannique Express titre en effet ce samedi : "Arsenal a des vues sur le nouvel Iniesta".

"Arsenal a peut-être trouvé le partenaire idéal pour Declan Rice, qui pourrait être recruté en janvier", poursuit l'article. "Le jeune homme de 18 ans est promis à un bel avenir et les Gunners espèrent que ce sera à l'Emirates plutôt que chez leurs rivaux, après sa récente convocation en équipe nationale belge (...) Vermeeren pourrait franchir une nouvelle étape dans son développement au cours des deux prochaines fenêtres de transfert."