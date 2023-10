"Que Dieu envoie un jour noir pour les Juifs" : un joueur de Ligue 1 fait scandale en partageant un message antisémite

La guerre en Israël n'a pas laissé indifférent le monde du football. De nombreux joueurs se sont ainsi exprimés, et pas toujours de la façon la plus adaptée.

Suite à l'attaque terroriste du Hamas envers des civils à la frontière de la bande de Gaza, et aux nombreuses victimes civiles causées par les frappes israéliennes ayant suivi, la situation en Israël et en Palestine s'est à nouveau embrasée. Le championnat israélien est suspendu, et de nombreux joueurs (dont Lior Refaelov) ont quitté le pays.

D'autres, s'ils ne vivent pas la situation au premier degré, se sentent solidaires d'un camp ou l'autre ; ainsi, Thibaut Courtois, marié à une citoyenne israélienne, avait notamment envoyé son soutien au peuple juif et avait ensuite été visé par de nombreuses insultes.

J’attends de Youcef Atal, s’il s’est laissé instrumentaliser, de présenter ses excuses et de dénoncer les terroristes du Hamas. Si tel n’était pas le cas, il n’aurait plus sa place dans notre club @ogcnice.https://t.co/MKMsXx0n7e — Christian Estrosi (@cestrosi) October 14, 2023

De nombreux joueurs ont également affiché leur soutien à la cause palestinienne. Mais Youcef Attal a été plus loin : le défenseur de l'OGC Nice a partagé un message appelant à ce que "Dieu envoie un jour au peuple juif". Un message ouvertement antisémite, depuis supprimé.

L'affaire a fait grand bruit, au point que Christian Estrosi, maire de Nice, demande des excuses publiques au joueur des Aiglons, sans quoi, estime-t-il, Attal n'aurait "plus sa place dans l'équipe de la ville".

Youcef Attal s'est depuis excusé, déclarant : "Je tiens à clarifier mon point de vue sans aucune ambiguïté : je condamne toutes formes de violence, où que ce soit dans le monde, et je soutiens toutes les victimes. Jamais je ne soutiendrai un message de haine. La paix est un idéal auquel je crois fermement".