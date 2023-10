Thibaut Courtois s'exprime concernant la guerre en Israël et est visé par de nombreux commentaires haineux

Thibaut Courtois a posté un message de soutien envers Israël, dont est originaire son épouse Mishel Gervig. Une initiative qui a causé de l'émoi sur les réseaux.

Sans surprise, la situation en Israël affecte énormément Thibaut Courtois, le gardien de but du Real Madrid et des Diables Rouges. Son épouse, Mishel Gervig est en effet israélienne, et les deux tourtereaux ont de nombreux amis et de la famille en Israël.

Suite à l'attaque terroriste du Hamas ce samedi, qui a fait plusieurs centaines de victimes et à nouveau embrasé le conflit israélo-palestinien, Courtois a donc posté un texte sur ses réseaux sociaux. "Je suis profondément attristé par la situation actuelle. Mon soutien et mon amour, du fond du coeur, vont à mes amis et ma famille en Israël, avec l'espoir que ce cauchemar prenne bientôt fin", écrit le Diable Rouge, ponctuant ce texte d'un drapeau israélien.

Cette prise de position vaut désormais à Thibaut Courtois de subir une véritable vague de haine sur les réseaux sociaux : des centaines de commentaires pro-palestiniens lui sont adressés, et ont forcé le joueur à bloquer les réponses à ses X. Sur Instagram, ses anciens posts sont également inondés de commentaires pro-palestiniens.