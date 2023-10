Sévèrement critiqué, un joueur de l'Ajax explique son mal-être

Jorge Sánchez a eu beaucoup de mal avec les critiques souvent virulentes du public, comme il le raconte dans une interview sincère. Le défenseur droit de 25 ans a été critiqué notamment à l'Ajax et au Club América.

Sánchez est encore régulièrement rappelé au Mexique à la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF contre Monterrey en 2019. Il a commis une erreur en fin de match, privant ainsi le Club América du prestigieux titre. À l'Ajax également, il a été fortement critiqué. "Je suis sur beaucoup de lèvres, je pense que je suis actuellement le joueur le plus critiqué dans l'équipe nationale mexicaine", dit Sánchez.

"Je n'ai rien contre les gens, chacun voit le football à sa manière et je comprends cela", poursuit l'arrière latéral émotif, prêté par l'Ajax au FC Porto. "Mais ils ne savent pas ce qui se passe en coulisses." Le joueur mexicain, international à 37 reprises, raconte avoir beaucoup souffert des critiques, ce qui l'a poussé à consulter un coach mental. "Cela m'a beaucoup fait souffrir et j'ai commencé à croire tout le mal qu'ils disaient de moi, mais grâce au coach mental et à ma femme, ma mentalité s'est améliorée."

Sánchez raconte une conversation avec sa femme. "Nous avons tous les deux pleuré parce que c'étaient des moments difficiles. Mais elle m'a dit : Te rends-tu vraiment compte de ce que tu as accompli ? À 25 ans, tu as déjà joué pour les trois plus grands clubs de trois pays différents. Combien de championnats as-tu remportés ? Et tu as une médaille olympique..."