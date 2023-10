🎥 But somptueux pour cette nouvelle sensation du football belge

Les Diablotins ont finalement ramené trois points trÚs importants de leur déplacement en Hongrie ce mardi (0-1). Les hommes de Gill Swerts ont dû à nouveau se montrer patients, délivrés par leur nouvel homme providentiel, Kazeem Olaigbe.

Cité proche du Standard de Liège lors du dernier mercato estival, Kazeem Olaigbe fait parler de lui ces dernières semaines. Le jeune ailier du Cercle de Bruges vient de marquer son 3e but en 3 matchs sous les couleurs de la sélection nationale, à chaque fois en sortant du banc.

Monté à l'heure de jeu, Olaigbe a marqué un superbe but une dizaine de minutes plus tard. Parfaitement décalé par l'Anderlechtois Mario Stroeykens, il a contrôlé du pied gauche et envoyé un tir surpuissant dans la lucarne.

"C'est vraiment agréable d'entrer et de marquer à chaque fois", a déclaré Olaigbe à Sporza. "C'est une bonne chose pour Kazeem. C'est pour cela que nous l'avons fait venir. Il peut faire la différence lorsque l'adversaire est fatigué", s'est réjoui le sélectionneur Gill Swerts.