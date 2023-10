Un Canari dans le classement du Golden Boy

STVV compte voit Mathias Delorge être cité parmi les 100 meilleurs joueurs au classement du Golden Boy. Le talent est mis en avant sur les canaux officiels du club.

Dans le top 100, on retrouve quelques noms familiers des terrains belges. À la douzième place se trouve le Diable Rouge Johan Bakayoko du PSV, à la quatorzième place se trouve Arthur Vermeeren du Royal Antwerp FC, et Zeno Debast d'Anderlecht est à la vingt-cinquième place.

Bilal El Khannouss (KRC Genk) est à la 28e place, le Diable Rouge Romeo Lavia est à la 55e place, Jorne Spileers du Club de Bruges est à la 60e place, et son coéquipier Bjorn Meijer est à la 64e place. Le top trois est composé de Jude Bellingham, Jamal Musiala et Xavi Simons, respectivement du Real Madrid, du Bayern Munich et du RB Leipzig.