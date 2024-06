Surprenant : Vincent Kompany aurait déjà pu devenir coach en Allemagne... directement après Anderlecht

Vincent Kompany est devenu l'entraîneur du Bayern Munich cette semaine. Un premier énorme test pour l'ancien entraîneur d'Anderlecht, qui aurait également pu rejoindre la Bundesliga beaucoup plus tôt !

En 2022, Vincent Kompany était licencié par le RSC Anderlecht, un peu à la surprise générale. Si le coach des Mauve & Blanc ne présentait pas un bilan irréprochable, il avait tout de même atteint la 3e place au classement et la finale de la Coupe de Belgique.

Rapidement, cependant, Kompany rebondissait, et devenait l'entraîneur de Burnley, en Championship. On sait le succès qu'il a alors rencontré, engrangeant 101 points avec les Clarets et ne perdant que 3 matchs sur 46 en D2 anglaise.

Mais alors que Vincent Kompany est désormais entraîneur du plus grand club de Bundesliga, le Bayern Munich, BILD nous apprend qu'il aurait déjà pu rejoindre l'Allemagne bien plus tôt.

En effet, en 2022, avant de rejoindre Burnley, Kompany aurait déjà fait partie de la shortlist... de Schalke 04, qui venait de remonter en Bundesliga. Le club de Gelsenkirchen était entré en contact avec le Belge, sans succès, et avait finalement intronisé Frank Kramer.

Ironie du sort, c'est bien un entraîneur belge qui finira par prendre la tête de Schalke 04 un peu plus d'un an plus tard, à savoir Karel Geraerts, qui est toujours en poste. On lui souhaite de croiser la route de Kompany en Bundesliga dès la saison 2025-2026, même si Schalke est actuellement en 2.Bundesliga.