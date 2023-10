🎥 Les mots forts de Vincent Kompany après la nouvelle débacle de Burnley à Brentford

Burnley s'englue encore un peu plus dans la zone rouge après sa défaite 3-0 à Brentford. Vincent Kompany n'a pas caché sa déception à l'interview.

Jusqu'ici, le mauvais bilan comptable de Burnley était compensé par le lourd calendrier des Clarets, qui ont affronté coup sur coup des grosses cylindrées et ont pris leurs quatre points face aux adversaires plus agréables. Mais la claque à Brentford confirme que le mal est plus profond. Avec Mike Trésor et Ameen Al-Dakhil titulaires, l'équipe a mis très longtemps à entrer dans le match, ne cadrant qu'un seul tir.

En interview d'après-match, Vincent Kompany ne cachait pas que la prestation n'était pas à la hauteur : "Dans ce championnat, nous devons trouver notre chemin pour nous en sortir. Aujourd'hui, notre match, en particulier en première mi-temps, n'était pas bon. Nous avons manqué de grosses occasions, là où ils marquent des buts exceptionnels. Mais ce n'est même pas une question d'occasions converties, c'est le flow du match. Ca donne un sentiment très amer".

Comme à Anderlecht, Kompany est à la tête d'une équipe jeune, la plus jeune si l'on s'en tient au onze de base. Et à nouveau, il croit en son process : "C'est le cas des autres promus, l'apprentissage est assez dur. La question est toujours de savoir si les joueurs ont les qualités pour faire quelque chose lors de ce genre de matchs et nous pensons que oui. Mais aujourd'hui, ce n'est clairement pas la performance que nous attendions".