Le surprenant conseil donné par une légende d'Anderlecht à l'Antwerp

Après deux défaites consécutives, l'Antwerp veut effacer son zéro pointé en Ligue des champions. Contre le FC Porto, cela ne sera sûrement pas une mince affaire. Mais, selon l'analyste Olivier Deschacht, le Great Old ne doit pas se préoccuper de ses résultats dans la compétition.

Olivier Deschacht connaît le niveau de la Ligue des champions. Il a lui-même disputé 40 matches dans cette compétition durant sa carrière. "Il n'y a aucune raison de paniquer", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. "Ce n'est pas non plus une priorité pour eux de se qualifier, leur objectif était à l'origine d'atteindre cette phase de groupe. À moins qu'ils ne fassent un coup d'éclat contre Porto ou Barcelone, cette troisième place sera déjà difficile à obtenir."

Le Club de Bruges a pourtant réalisé une campagne exceptionelle l'année dernière. "Le Club de Bruges a donné le ton la saison dernière, mais cela ne se reproduira pas tous les ans. Un jour, cela se reproduira, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Tenir le coup reste un miracle. Il n'y a pas de honte à prendre un ou même aucun point."

Pour Deschacht, le plus important reste que les joueurs prennent du plaisir et apprennent. "C'est la Ligue des champions. C'est une récompense. Qu'ils s'amusent ! Et peut-être que cela les amènera à jouer un football plus décontracté et à obtenir de meilleurs résultats. J'en ai fait l'expérience moi-même, en commençant par un 0 sur 6. Ensuite, il faut oublier un peu cette troisième place et prendre les matchs un par un", a déclaré l'ancien capitaine du RSC Anderlecht.