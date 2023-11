Les supporters de Newcastle se paient....ten Hag

Les supporters de Newcastle United présents à Old Trafford mercredi soir n'ont pas pu s'empêcher de lancer une pique à Erik ten Hag. Ils ont chanté depuis leur tribune : "Tu vas te faire virer demain matin", se moquant ainsi du manager de Manchester United dont la position est sérieusement compromise après cette défaite humiliante.

Les supporters de Newcastle ont entamé ce chant après seulement une demi-heure de jeu, lorsque les visiteurs venaient de prendre l'avantage grâce à Miguel Almirón. Au final, le score s'est établi à 0-3 avec des buts de Lewis Hall et Joe Willock.

FT: MAN UTD 0-3 NEWCASTLE With Manchester United's loss tonight, it's their 8th defeat in 15 games this season. The last time Utd has a poor run like this was 1972. The manager at that time got sacked. Erik ten Hag is UNDER PRESSURE. pic.twitter.com/axrLpmyYRD

Manchester united 0-3 Newcastle: Fan chanting that Ten Hag should be sack, I really think the reactions is normal though. But who do we think is the cause of their challenges? Coz rating the performance of Rashford, Anthony, mount & Onana is not encouraging. Ronaldo was never the… pic.twitter.com/ZUXuh2yeeh