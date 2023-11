La légende Diego Simeone continue à l'Atlético Madrid

L'Atlético Madrid a annoncé la prolongation de contrat de son entraîneur Diego Simeone jusqu'en 2027. L'un des règnes les plus longs au top européen.

Diego Simeone (53 ans) a prolongé son contrat à l'Atlético Madrid jusqu'en 2027, a annoncé le club espagnol ce jeudi. L'Argentin continue ainsi une histoire folle qui dure déjà depuis 2011, et s'inscrit de plus en plus comme l'un des entraîneurs les plus marquants de son époque.

En 12 ans, Diego Simeone a remporté deux Liga (2013-2014 et 2020-2021), une Copa del Rey (2012-2013), deux Ligues Europa (2011-2012 et 2017-2018), deux Supercoupes d'Europe (2012, 2018) et une Supercoupe d'Espagne (2014). Il détient également le record du plus grand nombre de matchs en tant qu'entrâineur des Colchoneros.