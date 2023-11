🎥 Le sale tour de Didier Lamkel Zé à Dries Mertens

Didier Lamkel ZĂ© est en forme en Turquie. Aujourd'hui, sa victime se nomme Galatasaray.

Depuis le mois d'août, Didier Lamkel Zé a définitivement quitté Courtrai et le championnat belge pour signer en Turquie, à Hatayaspor. Si vous vous demandiez comment il allait, rassurez-vous, le Camerounais n'a pas changé. Déjà transcendé par les grands matchs en Belgique, il ressort le couvert en Süper Lig.

Face à Galatasaray, leader de la compétition, Lamkel Zé a offert une victoire de prestige (2-1) aux siens avec un but et un assist. Parti en contre, l'ancien de l'Antwerp a profité de tout le travail de son coéquipier sur le flanc pour inscrire le but décisif et fêter cela avec l'exubérance qu'on lui connait.

Son troisième but de la saison a des conséquences puisque Galatasaray pourrait perdre la tête du championnat si Michy Batshuayi et Fenerbahce s'imposent demain à Adana Demirspor. En parlant Diables Rouges, notons la montée au jeu de Dries Mertens à un quart d'heure du terme.