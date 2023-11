Luis Suarez étonne et désigne, selon lui, le meilleur attaquant du monde

Luis Suarez porte haut les louanges à l'égard de son compatriote Darwin Nuñez. C'est ce qu'a révélé l'ancien attaquant d'Ajax, de Liverpool et du FC Barcelone à l'issue du match international entre l'Uruguay et la Bolivie.

"J'ai devant moi l'un des meilleurs numéros neuf du monde. C'est Darwin Nuñez. Nous devons tirer parti de ses talents et en profiter pleinement. Il possède des aspects de mon jeu, de celui d'Edi (Edinson Cavani, ndlr), de Haaland et de bien d'autres. Il incarne une synthèse de tout cela : buts, dévouement et sacrifices pour l'équipe. Ce mérite doit être reconnu."

Sous l'impulsion de Darwin Nuñez, auteur de deux buts, l'Uruguay s'est imposé 3-0 face à la Bolivie. Le troisième but uruguayen a été inscrit par Gabriel Vaillamil. Suarez est entré en jeu à la 73e minute pour remplacer le "super-attaquant" Nuñez. "J'ai désormais un rôle différent. Je suis heureux d'être ici et d'apporter mon soutien à l'équipe. Je dois simplement contribuer au collectif."

Luis Suarez a déjà démontré, au FC Barcelone, qu'il pouvait se sacrifier pour le collectif pour performer. Il le fera donc sans réfléchir avec son équipe nationale.