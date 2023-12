Joey Barton choque toute l'Angleterre : "Les femmes n'ont pas le droit de parler de football"

Joey Barton, ancien joueur notamment de Newcastle United, est au centre des discussions dans les médias anglais. L'international anglais à une seule sélection a fait des déclarations frappantes sur le football féminin.

Barton s'est irrité mercredi soir du nombre de commentatrices et de présentatrices lors des retransmissions des matchs de Premier League. Sur X, anciennement Twitter, l'ancien footballeur de 41 ans réplique. 'Les femmes ne devraient pas avoir le droit de parler du football masculin. Sérieusement, soyons réalistes. C'est un sport complètement différent. Nous, les hommes, aurons toujours une vision différente des femmes', écrit-il.

L'ancien manager de Bristol Rovers reçoit beaucoup de critiques en ligne pour ses propos. 'Le football féminin est en pleine expansion et c'est fantastique à voir, mais je ne peux pas prendre au sérieux les femmes qui parlent du football masculin', rétorque Barton, allant même plus loin. 'Tout homme écoutant des commentatrices ou des présentatrices féminines devrait se remettre en question. Je maintiens tout ce que j'ai dit sur les femmes commentant le football masculin.'

'C'est comme si je parlais du tricot, des choses sur lesquelles je n'ai aucune compétence', poursuit Barton dans cette tendance peu amicale envers les femmes. 'Certains commentateurs et présentateurs masculins sont déjà assez mauvais, mais là, nous avons dépassé les bornes. On ne peut plus regarder un match sans entendre ces absurdités. Tout homme affirmant le contraire est un clown.