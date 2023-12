On connait les trois nominés pour le trophée "The Best"

La FIFA a révélé les trois prétendants au titre de Joueur de l'Année. Erling Haaland, Kylian Mbappé et Lionel Messi se disputent le prestigieux trophée. Chez les femmes, Linda Caicedo, Aitana Bonmati et Jennifer Hermoso sont en lice. Les noms de Haaland, Mbappé et Messi ne sont pas une grande surprise. Le premier a connu une saison inaugurale phénoménale à Manchester City, remportant le triplé. L'attaquant norvégien a terminé meilleur buteur et a reçu le Soulier d'Or. Mbappé peut également se vanter d'une année fructueuse. La superstar française a été le meilleur buteur de la Ligue 1, champion avec le Paris Saint-Germain, et a également été élu joueur de l'année en France. Messi, récemment récompensé d'un nouveau Ballon d'Or, figure à nouveau parmi les favoris. L'Argentin est devenu champion du monde en 2022 et depuis l'été dernier, il brille dans la MLS avec l'Inter Miami. Tous les nominés ont été évalués sur leurs performances entre le 19 décembre 2022 et août 2023. Le gagnant sera annoncé le 15 janvier à Londres.



Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie