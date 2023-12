Johan Bakayoko sur le podium d'un classement prestigieux

Cela se reflète dans ses statistiques offensives. Bakayoko a joué 473 minutes et a été impliqué dans 45 impulsions offensives. Seuls Jude Bellingham du Real Madrid et Kylian Mbappé du PSG font mieux.

Bakayoko passe l'hiver en Ligue des champions avec le PSV. Dans un groupe comprenant Arsenal, Lens et Séville, le Diable Rouge a terminé troisième avec neuf points."

