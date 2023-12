Les sévères sanctions tombent pour Faruk Koca et son club de Ankaragücü

Faruk Koca, président d'Ankaragücü, est désormais interdit à vie d'assister aux matches de la Süper Lig. Cette sanction a été imposée par la fédération turque de football à la suite des récentes informations faisant état de son agression envers un arbitre.

Le match entre Ankaragücü et Rizespor, joué en début de semaine, a pris une tournure dramatique. Koca, incapable de se maîtriser, s'est rendu sur le terrain après le match pour agresser l'arbitre Halil Umut Meler. Suite à cet incident, le président a reçu une suspension à vie pour les rencontres de la Süper Lig en Turquie.

En plus de la suspension de Koca, Ankaragücü a écopé d'une amende de 63 000 euros et cinq matchs à huis clos. Les dérapages ne se sont pas limités au président. D'autres membres du staff du club auraient également eu des comportements inappropriés, entraînant des suspensions et des amendes.

L'arbitre Meler a dû se rendre à l'hôpital, mais les examens médicaux n'ont révélé qu'un œil au beurre noir sans blessures plus graves. Koca a été rapidement arrêté après l'incident et a présenté sa démission le mardi, exprimant également sa honte pour son comportement.