Philippe Clement remporte son premier trophée en Écosse

Ce dimanche se jouait la finale de la Coupe de la Ligue en Écosse. Et Philippe Clement en est sorti victorieux.

Philippe Clement s'illustre immédiatement avec les Rangers FC en remportant la League Cup ce dimanche après-midi. Les Rangers ont triomphé face à Aberdeen sur le score étriqué de 1-0.

Après à peine quatorze matchs, Clement a déjà décroché son premier titre. C'est le capitaine James Tavernier qui a marqué le but libérateur. Parmi les joueurs alignés figuraient également Cyriel Dessers, ainsi que les anciens joueurs bien connus dans notre championnat que sont Rabbi Matondo et Kemar Roofe.

Les supporters des Rangers FC ont dû attendre jusqu'à un quart d'heure avant la fin pour voir le but décisif. Clement a ainsi l'opportunité de faire la fête, mais les Rangers nourrissent également l'ambition de briller en championnat, actuellement à cinq points du leader, le Celtic. Par ailleurs, les Rangers sont toujours en lice en Europa League, visant à prolonger leur parcours le plus longtemps possible.