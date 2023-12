Un ancien Diable n'y va pas de main morte sur Thibaut Courtois : "Un problème d'ego"

Hier, Thibaut Courtois a lâché une bombe en déclarant qu'il ne serait pas de la partie à l'Euro, mais surtout en égratinant à plusieurs reprises Domenico Tedesco. Une sortie qui n'a pas surpris Philippe Albert.

Le football belge a beau connaître le caractère de Thibaut Courtois depuis plus de dix ans, peu d'observateurs s'attendaient à une sortie aussi sulfureuse que celle d'hier, dans son interview accordée à Sporza. Connaissant le personnage, Philippe Albert n'est toutefois pas surpris de cette charge envers Tedesco : "J’étais persuadé qu’aucun des deux ne plierait. C’est le football moderne. Thibaut est chouchouté depuis qu’il était tout petit. C’est une fin très malheureuse".

Le consultant n'a pas caché sa déception : "Je pense que Courtois commet une grosse erreur en ne voulant pas participer à cet Euro. Un Courtois à 80% est beaucoup plus fort que la plupart des gardiens. Thibaut a fait un premier pas, il s’est excusé auprès des supporters. Il se rend compte que dans les années qui viendront, ce ne sera plus le même amour entre lui et le public belge. C’est dommage parce que c’est un problème d’ego qui est à l’origine de tout cela" déclare-t-il pour la RTBF.

Si l'ancien Diable Rouge y voit une énorme perte pour l'Euro, les buts belges seront tout de même bien gardés : "Il faut respecter sa décision et faire avec les gardiens qu’on aura sous la main. On peut faire confiance à Koen Casteels ou à Matz Sels, ils ont rarement déçu en équipe nationale".