Coup de tonnerre : Thibaut Courtois donne une interview choc et charge Domenico Tedesco !

On attendait depuis longtemps que Thibaut Courtois donne sa version des faits après son départ de la sélection en juin dernier. C'est enfin chose faite, et une chose est sûre : cela ne le rapproche pas d'un retour chez les Diables Rouges.

En juin dernier, un véritable séisme avait lieu à l'Union Belge : à la suite du match face à l'Autriche, lors duquel le brassard de capitaine avait été remis à Romelu Lukaku, Thibaut Courtois quittait le groupe, avant le déplacement en Estonie où il était entendu qu'il serait alors capitaine. Mis à l'honneur pour ses 100 caps, Courtois n'aurait pas supporté de ne pas être capitaine à domicile.

Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, mais la situation ne s'était pas améliorée pour autant. Seule la grave blessure de Courtois a permis de temporiser, le gardien du Real Madrid n'étant de toute façon pas prêt à jouer. Mais alors que Domenico Tedesco ouvrait la porte dans ses derniers entretiens, et que Thibaut Courtois devrait faire son retour sur les terrains en 2024 juste à temps pour l'Euro, on imaginait bien que le dossier allait devoir avancer.

Pas d'Euro 2024 pour Thibaut Courtois

C'est désormais chose faite : dans une longue interview choc accordée à Sporza, Thibaut Courtois a livré sa version des faits. Nous résumerons dans cet article les propos du gardien des Diables Rouges, qui commence par une annonce claire : l'Euro 2024 arrivera trop tôt pour lui. "Je dois d'abord récupérer à 100% avant même d'y penser. Oui, si tout se passe bien, je pourrai rejouer en mai, mais il n'y a aucune chance que je sois prêt pour un grand tournoi", déclare-t-il.

© photonews

"Je crois que c'est préférable d'apporter cette clarté à la sélection. Et je ne vais pas être dans les buts à 80% alors que nous avons d'autres bons gardiens. Je serai le premier supporter des Diables et j'espérerai un titre à l'Euro", assure Courtois. Voilà déjà un sacré dossier refermé.

Mais le dossier "Courtois vs Tedesco", par contre, ne risque pas d'être refermé de sitôt au vu des déclarations du gardien, qui n'épargne pas le sélectionneur national. "Tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès des supporters et de mes équipiers pour avoir quitté la sélection à ce moment. Cela a affecté toute l'équipe avant un match important. Mes excuses pour cela", entame Courtois, qui raconte ensuite.

Thibaut Courtois assure ainsi que son départ n'a "rien à voir" avec le brassard. "C'était beaucoup plus que cela. Tout d'abord, j'étais le seul des trois "capitaines" présent à Tubize dès le début de la semaine, et le sélectionneur ne m'a pas parlé une seule fois. Ou si, une fois, pour brièvement me demander comment ça se passait à Madrid (...) J'ai déjà trouvé ça étrange. À Madrid, je ressens le respect des gens (...) Puis, quelques heures avant le coup d'envoi, Tedesco nous a appelés Romelu et moi. Quand il a dit que Romelu était capitaine contre l'Autriche et que j'étais capitaine contre l'Estonie mardi, quelque chose s'est brisé en moi (...) Le fait de ne plus ressentir l'appréciation de la fédération et de l'entraîneur a fait exploser quelque chose en moi".

Après le match, Courtois a donc demandé à parler au sélectionneur. S'est ensuivi une longue discussion avec Franky Vercauteren, directeur technique de la fédération, et Domenico Tedesco. "Il m'a donné 7 versions différentes de pourquoi Romelu avait le brassard (rires) (...) Il aurait pu m'expliquer cela dès le début de la semaine. C'était un match spécial pour moi. Le fait qu'il n'y ait pas pensé montre qu'il n'y a aucune appréciation".

Tedesco, un double jeu avec la presse ?

Jusqu'à tard dans la nuit, Courtois s'est alors expliqué avec Vercauteren - sans Domenico Tedesco : "Après 15-20 minutes, il est parti, il en avait assez de me parler. Il a ensuite dit qu'il expliquerait tout dans la presse. Il voulait me mettre la pression pour éviter que je parte. C'est de l'abus de confiance, car il s'agissait d'une discussion privée", affirme Thibaut Courtois, qui assure que le sélectionneur n'est pas honnête avec la presse : "Il me fait rire. Personne ou presque ne dit tout à la presse. Il veut juste la mettre de son côté. Oui, j'ai commis une erreur mais en tant que sélectionneur, vous devez essayer de convaincre un joueur important. Tedesco n'a fait aucun effort".

© photonews

Le gardien des Diables va même plus loin : selon lui, les informations "internes" divulguées à la presse l'ont été par Tedesco. Plus tard, en août, Vercauteren et Manu Leroy (CEO de l'Union Belge) se sont rendus à Madrid pour discuter avec Courtois. "J'ai été surpris de les entendre estimer que certaines choses avaient été correctement expliquées à la presse. En tant que fédération, vous pourriez mieux protéger vos joueurs ; cela n'a pas été le cas", estime-t-il.

Selon Courtois, "seul Franky Vercauteren" a vraiment fait des efforts pour améliorer la situation. Suite à sa lourde blessure, il a ensuite reçu un message de Domenico Tedesco, auquel il n'a pas répondu. "Le jour d'une telle blessure, vous n'êtes pas sur votre téléphone (...) j'ai encore 300 messages non lus, je n'ai même pas répondu à Iker Casillas. Et de toute façon, quand je compare le message de Domenico Tedesco à celui que j'ai reçu de Roberto Martinez...".

Reste désormais à voir où se trouve la solution, et elle semble loin. "Quand tant de choses se sont produites, qu'il y a eu un abus de confiance, on en arrive au point où c'est difficile de s'en sortir. Je ne sais pas quelle solution est possible", reconnaît Courtois. "La porte n'est cependant pas définitivement fermée pour moi. J'aime trop jouer pour les Diables Rouges (...) Nous verrons, rien n'est éternel. Ce n'est pas impossible de régler les choses comme deux adultes. Mais où est le juste milieu après un tel abus de confiance ?", conclut le gardien du Real Madrid... et ex gardien des Diables ?