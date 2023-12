🎥 Le Real a galéré, mais le Real reprend les commandes

Le leader, Gérone, avait en effet été accroché par le Betis plus tôt dans la soirée, en concédant un but à la 88e après avoir mené pendant plus d'une mi-temps. Le Real Madrid pouvait donc reprendre la tête du championnat en cas de victoire sur la pelouse du Depotivo Alavès.

Mais les Madrilènes ont vécu une soirée compliquée au Pays Basque. Peu inspirés, ils ont eu du mal à se créer des occasions et ils ont disputé les 40 dernières minutes de la rencontre à 10, après l'exclusion de Nacho Fernandez pour une vilaine semelle.

Mais, même en infériorité numérique, le Real est capable de faire la différence à tout moment, comme le Deportivo Alavès a pu le constater. À la 93e minute de jeu, Toni Kroos a déposé le ballon sur la tête de Lucas Vazquez, qui a offert au Real une précieuse victoire pour boucler 2023 en beauté.

Le Real en profite pour prendre la tête de LaLiga, avec 45 points, comme Gérone. Le Barça, troisième, termine l'année à sept points du duo, l'Atletico et Bilbao sont quatrième et cinquième à dix unités.

nacho was trying so hard to be ramos only for vazquez to actually achieve it without effort ūüė≠ūüė≠ūüė≠ pic.twitter.com/8TgDvQQuDb