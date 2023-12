Mohamed Dahmane annonce son départ de l'Olympic Charleroi : "Un défi éprouvant, mais tellement riche en émotions"

L'ancien attaquant de Pro League a annoncé, ce samedi, son retrait de la présidence de l'Olympic Charleroi, pensionnaire de Nationale 1.

Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, l'ancien attaquant de Pro League (Mons, Genk, Bruges, Eupen) a annoncé son retrait de la présidence de l'Olympic Charleroi, pensionnaire de Nationale 1.

"Être le Président d’un très grand club historique en passe de mourir fut un épisode douloureux, éprouvant, mais tellement riche en émotions (...) L’heure d’un bilan exceptionnel de presque 4 saisons qui sera présenté prochainement… Avec des vérités glaçantes avant la présidence, mais rassurantes aujourd’hui" lance Mohamed Dahmane.

"Avant notre arrivée, les dogues sortaient d’une descente sauvée par la fusion avec châtelet et d’un arrêt du championnat à la 10e place (Covid). Je vous avais promis de stabiliser et laisser cet héritage entre les mains de Carolos… Ça sera le cas…Même mieux…" poursuit l'Algérien, qui annonce une valeur du club passée de 0€ à 500.000€ et une valeur immobilière estimée à plusieurs millions.

L'actuel président de Tamines (D3 ACFF), Paul Locicero, reprend le flambeau.