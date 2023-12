Grosse surprise : Trossard et Arsenal manquent l'occasion de reprendre la tête en Premier League

Suite à la victoire de Liverpool ce mardi face à Burnley, Arsenal se retrouvait deux points derrière les Reds. Dans un derby de Londres très attendu, les hommes de Mikel Arteta devaient se méfier de West Ham, qui a battu Tottenham et Manchester United ces dernières semaines.

Arsenal était prévenu, et pourtant....Dès la 13e minute de jeu, Soucek a ouvert le score pour les Hammers. Une phase sujette à polémique : le VAR n'a pas su définir si le ballon a franchi la ligne sur l'assist de Bowen. Le score ne bougera plus jusqu'à la mi-temps, malgré des occasions pour Saka et Martinelli.

We have around 40 cameras in a stadium and STILL…they get the decision wrong? The beautiful game is being ruined! pic.twitter.com/WmXxsPLULc