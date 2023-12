Surprenant : Nabil Dirar va sortir de sa retraite pour un dernier défi proche de la Belgique !

En juillet dernier, Nabil Dirar annonçait la fin de sa carrière après avoir signé au Danemark. Mais l'ancien du Club de Bruges devrait relever un dernier défi.

Nabil Dirar (37 ans) avait tenté un défi étonnant en mai dernier, signant en... D4 danoise. Resté quasi sans jouer pendant plus d'un an depuis la fin de son parcours en Turquie, Dirar n'honorait finalement pas son contrat à l'Ishöj IF et annonçait la fin de sa carrière professionnelle. Des pépins physiques à répétition le rendaient incapables de jouer (lire ici).

Six mois plus tard, une nouvelle étonnante nous vient du Luxembourg, cette fois. Selon Le Quotidien, Nabil Dirar devrait s'engager au FC Schifflange, promu en D1 luxembourgeoise. L'ancien du FC Bruges (158 matchs, 19 buts, 45 assists) pourrait s'y offrir un dernier défi dans le club entraîné par l'ex-international algérien Ismaël Bouziz.

Que peut encore offrir Nabil Dirar ?

Reste à voir ce que Dirar peut encore proposer, même en D1 luxembourgeoise. Sa dernière saison complète date en effet de... 2019-2020, soit il y a 4 ans déjà. Par la suite, l'international marocain (48 caps) a enchaîné les passages manqués à Bruges, Kasimpasa et au Mohammedia (Maroc), avant sa signature fantôme au Danemark.

Après avoir brillé à Bruges, Nabil Dirar avait signé à l'AS Monaco en 2012, s'imposant sur le Rocher d'abord en Ligue 2, puis en Ligue 1. Il cumulera 167 matchs pour les Monégasques jusqu'en 2017, avant de signer au Fenerbahçe où il jouera jusqu'en 2021. La carrière de l'ancien Blauw & Zwart a aussi été marquée par de nombreux coups de sang en coulisses, qui lui ont notamment valu des soucis en Turquie.