Fin de carrière pour le capitaine de Luton Town après son arrêt cardiaque ?

Tom Lockyer, capitaine de Luton Town, avait été victime d'un arrêt cardiaque face à Bournemouth. Sa carrière est désormais en suspens.

Reverra-t-on Tom Lockyer (29 ans) sur les terrains de football ? Le capitaine de Luton Town avait été victime d'un arrêt cardiaque le 16 décembre dernier lors du match de championnat face à Bournemouth. La rencontre avait été arrêtée, et sera rejouée dans son intégralité à une date encore indéfinie.

Lockyer, depuis, est sorti de l'hôpital et ses jours ne sont plus en danger. Mais rien n'indique qu'il pourra rejouer au football. "Je consulterai des spécialistes cette année afin de définir mon avenir dans le football. Je veux aider le club", assure le capitaine de Luton Town, 18e de Premier League. "Je vais très bien, je me sens tout à fait moi-même. C'est grâce à l'héroïsme des autres joueurs, du staff, des médecins et des infirmières, je leur suis reconnaissant. Ils m'ont sauvé la vie".

Pour Tom Lockyer, il s'agit de la deuxième grosse alerte : en mai 2023, il s'était déjà effondré, lors de la finale des barrages pour la montée. Opéré du coeur, il avait reçu le feu vert en juin pour remonter sur les terrains. Désormais équipé d'un défibrillateur interne, comme Christian Eriksen avant lui, il risque cependant de ne plus être autorisé à rejouer...