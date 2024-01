Un Belge méconnu continue de briller en Italie

Jari Vandeputte avait fini meilleur passeur d'Italie la saison passée, avec 20 assists en Serie C. Promu, il garde le rythme.

Verra-t-on un Belge de plus en Serie A la saison prochaine ? Ce serait une belle histoire pour Jari Vandeputte (27 ans), quasi-inconnu chez nous, mais qui a fait son trou en Italie. La saison passée, nous vous évoquions sa saison folle avec Catanzaro, en Serie C (lire ici). Il a terminé meilleur passeur non seulement du championnat, mais de toutes les divisions professionnelles d'Italie.

Vandeputte a décroché la promotion en Serie B avec son club. Une division à laquelle il avait déjà pu goûter en 2019, avec Vicenza, sans grand succès (28 matchs, aucun assist). Cette fois, c'est une autre histoire : l'ancien de La Gantoise compte 6 buts et 5 assists en 19 matchs de Serie B.

Catanzaro est actuellement 7e de Serie B, en course pour la montée. Et les prestations de Vandeputte, qui est sous contrat jusqu'en 2025, pourraient bien lui valoir de l'intérêt l'été prochain s'il continue sur cette lancée. Et si des clubs de Pro League en profitaient ?