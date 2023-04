Le meilleur passeur d'Italie...est Belge : 20 passes décisives en Serie C et l'intérêt de la Serie A

Connaissez-vous Jari Vandeputte ? L'Italie a appris à le connaître cette saison, même s'il ne joue...qu'en Serie C. Son club, Catanzaro, monte en Serie B et Vandeputte pourrait sauter une étape.

Jari Vandeputte : le nom de cet ailier gauche belge de 27 ans déjà ne vous dit probablement rien, et pour cause. Formé à La Gantoise, Vandeputte ne jouera que 7 petits matchs toutes compétitions confondues avec les Buffalos, avant un prêt sans éclat à Roulers, en D1B.

Comme beaucoup de jeunes à l'époque, il file en 2015 aux Pays-Bas, direction le FC Eindhoven. Deux prêts, et une belle évolution : alors âgé de 20 ans, Jari Vandeputte dispute 60 matchs pour le club de D2 néerlandaise, offrant 12 assists. Toujours insuffisant pour Gand : laissé libre, il opte pour la Botte...et la Serie C.

L'explosion tardive

Deux saisons réussies et 90 matchs avec Viterbese (14 buts, 17 assists) lui valent un transfert du côté de Vicenza. Avec 10 passes décisives en 2019-2020, Vandeputte participe déjà à la montée de son nouveau club et l'ancien gantois peut alors goûter à la Serie B où les choses se passent moins bien (28 matchs, un but, aucun assist).

On se dit alors que, peut-être, Jari Vandeputte est condamné à rester un très bon joueur de divisions inférieures, un poil court pour le top. Son prêt la saison passée à Catanzaro, qui le voit réaliser sa meilleure saison professionnelle jusque là (7 buts, 17 passes décisives) laisse tout de même augurer une autre théorie : Vandeputte est peut-être bien destiné à exploser sur le tard.

MVP de Serie C

Et en 2022-2023, rebelote après avoir été transféré à titre définitif à Catanzaro : si ce n'est "qu'en" Serie C, le Belge de désormais 27 ans n'en est pas moins l'auteur d'un fantastique "double-double", comme on dit en basket - 11 buts, 20 passes décisives. Nous ne sommes qu'en avril et Catanzaro est déjà promu depuis plusieurs semaines en Serie B.

Mieux : Vandeputte est clairement pressenti pour devenir le MVP de sa série, à la lutte avec son coéquipier Pietro Iemello qui lui doit beaucoup de ses 25 buts. La saison prochaine, Jari Vandeputte va pouvoir s'essayer une nouvelle fois à un niveau plus élevé...voire même mieux : selon certains médias italiens, l'Udinese, entre autres clubs de Serie A, aurait reniflé le bon filon. Et côté Jupiler Pro League, personne...?