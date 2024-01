Un club du top anglais fonce sur Amadou Onana, Everton se montre intransigeant

Malgré la piètre saison d'Everton, Amadou Onana réalise une bonne saison. Il est devenu l'un des joueurs les plus importants de l'effectif des Toffees.

Amadou Onana peut compter cet hiver sur un intérêt concret de la part d'Arsenal. Selon l'expert en transferts Sacha Tavolieri, les discussions deviennent plus sérieuses et les choses pourraient évoluer très rapidement.

Onana souhaite rester en Premier League et pourrait ainsi devenir le coéquipier de Leandro Trossard. Everton chercherait à obtenir environ 60 millions de livres sterling (près de 70 millions d'euros) pour son milieu de terrain.

🚨 #BREAKING



🇧🇪 Talks intensive currently ongoing between #EvertonFC & #ArsenalFC for Amadou Onana. The Belgian midfielder’s - who has always put his priority to stay in Premier League - keen on the move.

Things could develop quickly…

⏳ Wait&See! #EFC #PL #mercato pic.twitter.com/8K7IHHT1g2