Sven-Goran Eriksson fait une dramatique révélation : "Il ne me reste qu'un an à vivre"

Le légendaire entraîneur suédois Sven-Goran Eriksson, qui avait quitté son poste de directeur sportif l'année passée, a fait le point sur sa santé. Et il a une terrible nouvelle.

Sven-Goran Eriksson (75 ans) est un entraîneur de légende. Avec la Lazio Rome, il a remporté deux Coupes d'Euro en 1999 avant de remporter le Scudetto en 2000 ; de 2001 à 2006, il dirigera ensuite l'équipe nationale d'Angleterre, disputant deux Coupes du Monde et un Euro.

Après des passages à Manchester City, Notts County, Leicester City ou encore en tant que sélectionneur du Mexique et de la Côte d'Ivoire, Eriksson avait enchaîné les piges exotiques ces dernières années. De la Thaïlande à l'équipe nationale des Philippines, il avait finalement pris un long break entre 2018 et 2022, revenant alors en Suède, au club de Karlstad, en tant que directeur sportif.

Mais l'année passée, le Suédois annonçait son départ pour raisons de santé. Cette semaine, sur la radio suédoise P1, Eriksson a donné plus de détails. "Tout le monde a compris que j'étais très malade. On soupçonnait un cancer, et c'est le cas. Il me reste au mieux un an à vivre", révèle Eriksson. "Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. On ne peut pas en être vraiment sûr".