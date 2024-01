🎥 Victoire cruciale pour Arsenal, avec Trossard buteur !

Arsenal recevait Crystal Palace ce samedi. Le derby de Londres a tourné à l'avantage des Gunners, qui se sont largement imposés sur le score de 5-0.

Victoire obligatoire ce samedi pour Arsenal. Les hommes de Mikel Arteta devaient impérativement se remettre d'une série d'un point sur neuf. Au risque d'être sérieusement devancés leurs concurrents, Liverpool, Manchester City et Aston Villa.

Très rapidement, Arsenal a pris l'ascendant. Gabriel a ouvert le score à la 11e. Henderson a ensuite marqué contre son camp (2-0, 37e).Titulaire, Leandro Trossard a marqué le 3-0 juste avant l'heure de jeu. Il a été remplacé 10 minutes plus tard. Arsenal marquera encore deux buts, via Martinelli (90e+4 et 90e+5).

Arsenal est 3e, à égalite de points avec Aston Villa. Manchester City, 2e, compte également le même nombre de points - avec un match en moins. Liverpool est leader de Premier League, avec deux points d'avance sur ses premiers poursuivants - et avec un match en moins.