L'Atlético et Witsel enchaînent après avoir pris leur revanche sur le Real

L'Atlético Madrid a vécu deux derniers rendez-vous intenses face au Real, l'ennemi juré. Les Colchoneros ont perdu en finale de la Supercoupe d'Espagne, mais ont ensuite pris leur revanche en éliminant le Real de la Copa Del Rey.

Ce lundi, l'Atlético se déplaçait sur la pelouse de Grenade avec l'objectif d'enchaîner. Les coéquipiers d'Axel Witsel, titulaire en défense centrale, retrouvaient la Liga après les deux affrontements face au Real.

Face à Grenade, 19e et avant-dernier de Liga, l'Atlético a eu un peu plus de difficultés que prévu. Alvaro Morata a marqué le seul but du match, à la 5e minute.

Avec cette victoire 0-1, l'Atlético reste à la 4e place du classement général. Le Barça, 3e, compte 3 points d'avance. Devant, le Real et Girona ont déjà creusé l'écart - respectivement 51 et 52 points.