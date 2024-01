Exclusif : un jeune belge très convoité cet hiver, un club de Serie A s'est déplacé

Le jeune Largie Ramazani est suivi par plusieurs clubs cet hiver. Il a refusé la MLS, et un club de Serie A s'est rendu à Almeria.

Largie Ramazani (22 ans) va-t-il rester à l'UD Almeria cet hiver ? Le jeune international Espoirs belge intéresse en tout cas plusieurs clubs. L'un d'eux a déjà émis deux offres auprès d'Almeria, mais Ramazani a lui-même décliné : il s'agissait de San José Earthquakes, en MLS. Un projet qui ne convient pas au joueur, qui souhaite passer un palier en Europe si c'est possible.

Ce palier, cela pourrait être vers la Serie A. Selon nos informations, la Fiorentina aurait en effet envoyé l'un de ses scouts à Almeria pour superviser Largie Ramazani, qui dispute une bonne saison en Liga (23 matchs, 4 buts, 4 assists). L'UD Almeria et le joueur sont ouverts à l'idée, mais attendent désormais une offre suffisante sur le plan financier et en termes de projet.

Le maintien et un départ pour Largie Ramazani ?

L'UD Almeria est actuellement 20e et lanterne rouge de LaLiga, tandis que la Fiorentina est 6e et joue les places européennes en Italie. Mais Ramazani ne se presse pas et pourrait bien rester en Espagne afin d'aider Almeria, où il évolue depuis 2020, à se maintenir en D1 et sortir par la grande porte. Depuis son arrivée en provenance des équipes de jeunes de Manchester United, Largie Ramazani compte déjà 119 matchs pour 21 buts.

Sous contrat jusqu'en 2025, il est estimé à 6 millions d'euros sur Transfermarkt. Un départ l'été prochain aurait du sens, mais si la Fiorentina revient à la charge, la porte pourrait être ouverte dès cet hiver. Avec, en ligne de mire, une sélection chez les Diables Rouges à terme, même si pour l'Euro 2024, ce sera bien sûr très difficile. En U21, Largie Ramazani a disputé 8 matchs (3 buts), et faisait partie du groupe de Jacky Mathijssen lors de l'Euro Espoirs l'été dernier.