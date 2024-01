L'Union Saint-Gilloise offre un contrat pro à un de ses grands talents

Mateo Delph est un jeune joueur des U23 de l'Union Saint-Gilloise et il a récemment reçu une bonne nouvelle. Son club lui a offert un contrat professionnel qui a été officialisé ce mardi.

Le jeune de 18 ans est désormais lié à l'Union jusqu'en 2026 avec une année supplémentaire en option.

Mateo Delph faisait partie des jeunes qui ont rejoint l'équipe première en stage l'été dernier.

Mateo Delph signs his first pro contract! 🤩



Our Union academy graduate has played 16 games for our U23s this season and has signed with the club until 2026 (+ option for a one-year extension). ✍ pic.twitter.com/GCVgPEm4Yf