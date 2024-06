Surprenant : Jesper Fredberg courtisé à l'étranger, le directeur sportif d'Anderlecht aurait déjà pris sa décision

Le RSC Anderlecht a terminé la saison 2023-2024 à la troisième place du classement de Pro League. Les Mauves voudront réaliser un mercato ambitieux sous la direction de Jesper Fredberg.

Jesper Fredberg est arrivé au RSC Anderlecht il y a un an et demi. Le directeur sportif danois ne faisait pas l'unanimité, mais a réalisé un mercato très ambitieux l'été dernier, recrutant plusieurs joueurs renommés.

Anderlecht était un candidat sérieux au titre de champion de Belgique et aurait même pu remporter le trophée si le club n'avait pas failli en fin de Play-offs.

Désormais, il est temps pour Fredberg et sa bande de se pencher sur le mercato et de travailler sur de nombreux dossiers, tant au niveau des prolongations, que des départs et des futures arrivées.

Anderlecht : Jesper Fredberg vers le FC Copenhague ?

Cependant, comme l'explique la Dernière Heure, les Bruxellois pourraient perdre un élément de très grande importance cet été : Fredberg lui-même !

Le journal explique en effet que le FC Copenhague s'intéresse au CEO Sports du RSCA. Le club danois est à la recherche d'un remplaçant pour Peter Christiansen, parti à Wolfsburg. Toujours selon la Dernière Heure, Fredberg préférerait cependant rester à Anderlecht.