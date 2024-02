🎥 Le pétard de Youri Tielemans avec Aston Villa !

đŸŽ„ Le pĂ©tard de Youri Tielemans avec Aston Villa !

Youri Tielemans a inscrit son premier but de la saison avec Aston Villa, et quel but. Une lourde frappe, qui a heurté la latte avant de finir au fond.

Youri Tielemans dispute une très bonne saison avec Aston Villa, mais n'avait pas encore trouvé le chemin des filets cette saison en Premier League. C'est désormais chose faite. Le Diable Rouge a inscrit l'un des 5 buts des Villains ce samedi, et pas de n'importe quelle manière. Après avoir frôlé le but sur une reprise de volée sauvée à même la ligne, Tielemans sera ensuite à la réception d'un second ballon sur le corner consécutif. La frappe lourde du Belge se loge sous la barre, puis dans les filets. Cette saison, Tielemans compte 2 buts et 4 assists en 28 matchs toutes saisons confondues. Aston Villa est 4e au classement en Premier League, à égalité de points avec Manchester City et Arsenal. YOURI TIELEMANS 😍



Aston Villa se ballade contre Sheffield United et notre international belge ajoute sa pierre à l'édifice en marquant le quatrième but du jour pour les Villans ! 🎯



A noter, la belle première combinaison qui aurait pu finir en but également đŸ”„#PL #SHUAVL pic.twitter.com/V3zss0dwRb — VOOsport (@VOOsport) February 3, 2024