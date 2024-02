Enorme surprise : le Japon et ses Belgicains éliminés de la Coupe d'Asie !

C'est la sensation de la Coupe d'Asie des Nations : le Japon est éliminé ! Les Samourais Bleus ont chuté face à l'Iran ce samedi au stade des quarts de finale (2-1).

Dans l'Education City Stadium d'Al-Rayyan, au Qatar, les Japonais avaient pourtant ouvert le score à la 28e via Morita. L'Iran a ensuite renversé la situation en seconde période. Mohebi a égalisé à la 55e. Jahanbakhsh a ensuite offert la qualification à son pays en marquant sur penalty dans les arrêts de jeu de la rencontre.

Zion Suzuki (STVV) était titulaire dans les cages du Japon. Tsuyoshi Watanabe (La Gantoise) et Koki Machida (Union SG) étaient sur le banc. Les trois retourneront ainsi bientôt en Belgique dans leurs clubs respectifs.

Iran scored from the spot in the sixth minute of stoppage time to beat Japan 2-1 and move on to the Asian Cup semifinals 🇮🇷 pic.twitter.com/84Y5Cn0VO0

Mehdi Taremi in the stands watching the penalty kick in the last-minute of injury time.



The boys did it for Mehdi.

The boys did it for Iran.



Heroic.



💚🤍❤️ pic.twitter.com/FEsvFSoauC