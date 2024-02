Petite catastrophe : deux mois d'absence pour un cadre de Manchester United

Absent depuis le mois de septembre pour une blessure au pied, Lisandro Martinez (26 ans) avait fait son retour en 2024. Le défenseur central argentin était rapidement redevenu un titulaire important à Manchester United. Mais Erik ten Hag va devoir à nouveau faire sans lui.

Ce lundi, Manchester United a en effet annoncé que Martinez, blessé au genou dimanche contre West Ham United, serait absent "au moins 8 semaines", soit environ deux mois. Lisandro Martinez s'est occasionné une blessure au ligament.

Sending strength, @LisandrMartinez 👊



Our defender has sustained a knee injury and is expected to be out of action for at least eight weeks. #MUFC